Prinses Amalia vertelt wat ze in haar tussenjaar gaat doen

Na haar eindexamen dit jaar gaat prinses Amalia niet direct verder studeren. Ze neemt een tussenjaar, vertelt ze aan de pers. De kroonprinses wil de wereld gaan ontdekken, zegt ze.

"Ik wil nog wel leren, maar even niet op school. Al heb ik daar wel van genoten de afgelopen veertien jaar," aldus Amalia. Waar ze precies naar toe gaat, weet ze nog niet. "De wereld over reizen, dingen doen die ik misschien over twintig jaar niet meer kan doen."

Amalia wil graag stages doen bij 'gave bedrijven'. "Ze is natuurlijk afhankelijk van corona", zegt Máxima nog.

Bang dat ze zakt voor haar eindexamen is ze niet. "Nu veel leren en blokken en hopen dat ze de vragen stellen die ik geleerd heb," klinkt het serieus.