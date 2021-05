Ellen DeGeneres is bij Courteney Cox ingetrokken

Tijdens het interview dat ze in haar talkshow had met Courteney Cox, maakte Ellen DeGeneres donderdag een opvallend weetje bekend: ze woont op het moment in bij de Friends-ster.

Aan de start van het gesprek grapte DeGeneres dat ze Cox momenteel eigenlijk haar huurbaas moest noemen, waarop de actrice riep dat zij liever van huisgenoten spreekt. Daarop legde de presentatrice uit: "Ik heb geen huwelijksproblemen. Ik woon niet in bij Courteney omdat ik uit huis ben gezet. Maar we hebben ons huis in Beverly Hills verkocht en ik had een tijdelijke stek nodig. Courteney bood toen heel aardig haar huis aan."

De actrice was te gast in de show om het te hebben over de Friends-reünie die onlangs opgenomen is in Los Angeles. Cox vertelde dat de hereniging met haar oud-collega's fantastisch was, maar wel erg emotioneel. De reünie wordt in de VS uitgezonden op HBO Max. Die streamingservice heeft daarvoor nog geen datum bekendgemaakt.