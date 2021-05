Wat is er bekend over het geheime Instagramaccount van Máxima?

Koningin Máxima hangt de naam van haar Instagramaccount natuurlijk niet aan de grote klok. Zo kan ze heimelijk rondneuzen op social media zonder lastig gevallen te worden. Één iemand is in ieder geval wel op de hoogte van het bestaan ervan en dat is royaltyverslaggever Marc van der Linden.

Niet alleen op Instagram, ook op TikTok is de koningin te vinden, onthult hij in zijn nieuwe boek Máxima 50 jaar. "Dat is vooral om haar dochters in de gaten te houden," aldus Van der Linden bij RTL Boulevard. De gebruikersnaam van Máxima verwijst dan ook naar haar rol op sociale media. "Ze heeft de naam van een vogel gekozen die heel hoog boven een bepaald gebied hangt, maar ontzettend goede ogen heeft en zelfs een muisje kan zien lopen."

Marc vindt de boodschap wel komisch. "Ze hangt als een moeder boven haar dochters om meteen in te grijpen als het verkeerd gaat." Wat de exacte gebruikersnaam is houdt de verslaggever voor zichzelf.

Koningin Máxima wordt 50 jaar op 17 mei.