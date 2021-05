Marco Borsato weer aan het daten met Leontine

Marco Borsato is weer aan het daten met zijn ex-vrouw Leontine Ruiters. Dat verklapte hij desgevraagd woensdagochtend in De 538 Ochtendshow met Frank Dane. "Het heeft geen vaste vorm, maar we daten een beetje."

De 538-sidekick Jelmer Gussinklo vraagt Marco of zijn zus, die enorm fan van de zanger is, nog kans maakt. "Mijn hart is bezet", antwoordde Marco, die in februari 2020 bekendmaakte dat zijn huwelijk van bijna 22 jaar met Leontine op de klippen was gelopen.

Wat het daten precies inhoudt voor de twee, laat de zanger niet los. "Dat betekent zoveel als het is. Dat we af en toe gewoon leuke dingen doen. We zien wel waar het schip strandt." Wel beaamt hij dat de intentie is dat het weer goedkomt met de twee. "Dat hoop ik natuurlijk. Dat weet je alleen niet."

De druk op het paar ligt volgens hem namelijk nogal hoog. "Toen we net met elkaar gingen moesten we nog uit eten en werden we al bestempeld als het ideale paar. Dan moet je nog met elkaar uit eten", aldus de zanger. Ze willen het deze keer daarom rustig aan doen, sluit hij af. "We weten het nog niet."