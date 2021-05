Salma Hayek ging bijna dood aan corona

Het scheelde niet veel of actrice Salma Hayek had niet meer geleefd. De 54-jarige actrice overleed vorig jaar bijna aan de gevolgen van het coronavirus. Dat zegt de actrice in gesprek met Variety.

Hayek, bekend van films als Spy Kids en From dusk till dawn, raakte al in het begin van de pandemie besmet met het virus. Ze bracht zeven weken in isolatie door in haar eigen huis. Het ging een tijdje zo slecht dat ze extra zuurstof toegediend kreeg. "Mijn dokter smeekte me naar het ziekenhuis te gaan, omdat het zo ernstig was", vertelt de actrice. "Maar ik zei: ‘Nee, bedankt. Ik sterf liever thuis'."

De actrice had de rest van het jaar nodig om te herstellen, maar is nog steeds niet helemaal de oude. Wel ging ze vorige maand weer aan het werk, voor de film House of Gucci van Ridley Scott. "Het was makkelijk", zegt Hayek daarover. "Het was de perfecte klus om er weer in te komen."