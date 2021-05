Jeangu en Stefania hebben helft van punten al binnen

Het lot van Jeangu Macrooy en Stefania in de finale van het Eurovisie Songfestival is al voor de helft bepaald. De vakjury's in Europa en Australië bogen zich vrijdagavond tijdens de tweede doorloop over alle finaleacts en gaven ook al hun punten. De uitslag blijft geheim tot zaterdag.

Jeangu mocht als 23e aantreden en leverde opnieuw een solide uitvoering van zijn nummer Birth Of A New Age. Het publiek in Rotterdam Ahoy zong het refrein al luidkeels mee en trakteerde de zanger na afloop op een groot applaus. Jeangu was zo te zien ook blij met zijn performance. Na afloop sprong hij blij op en neer terwijl hij het publiek bedankte.

Namens Griekenland trad de Utrechtse Stefania als tiende aan. Technisch gezien ging er weinig mis. De green screen deed grotendeels zijn werk. Het aantal schaduwen van de dansers die niet in beeld zouden moeten zijn, bleef beperkt. Vocaal liet Stefania niet haar beste optreden tot nu toe horen. Mogelijk speelden hierbij de zenuwen een rol.

De punten van de vakjury's tellen voor de helft mee. De televoters stemmen zaterdag mee tijdens de liveshows. Ook die tellen voor vijftig procent mee.