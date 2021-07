Zwangere Maxime Meiland heeft corona

Slecht nieuws voor Maxime Meiland: de realityster heeft het coronavirus opgelopen. Om die reden was Meiland een tijdje afwezig van Instagram, zo vertelt ze in haar Instagram story.

"Waarschijnlijk denken jullie: leeft Maxime nog? Is ze er nog wel?", begint de 25-jarige haar verhaal. "Nou, ik heb slecht nieuws: helaas is de corona hier ook uitgebroken in huis, dus het is nu vooral uitzieken."

De realityster, bekend van Chateau Meiland blikt in haar story ook terug op een positieve dag van de afgelopen tijd: de verjaardag van haar zus Montana. De dag, die ze met de hele familie doorbracht in een limousine, kon ze nog wel meepakken.