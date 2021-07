Waarom we Erica Terpstra nergens zien

Al jarenlang duikt ex-sporter, en ex-politica Erica Terpsrta op in talrijke tv-programma's. Als maker en presentator of als gast. Zeker rond de Olympische Spelen zou je haar verwachten.

Maar ze is nergens in de media, want ze is ziek en ligt in het ziekenhuis. De Telegraaf kwam er niet achter wat Terpstra mankeert. Haar manager: ,,Ze heeft iets en het is afwachten op een uitslag. Erica wil daar zelf nog niets over naar buiten brengen. Als een chirurg of arts nog niets kan zeggen, dan is dat even zo. Het is niet goed, niet slecht, we weten het momenteel niet.’’

Terpstra zelf: ,,Weet je, ik wilde dat eigenlijk liever nog stilhouden. Onder de pet. Maar ik kan vertellen dat het weer erg goed met mij gaat.’’