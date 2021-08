Famke Louise gaat kind genderneutraal opvoeden

Famke Louise en haar vriend Denzel Slager zijn van plan hun kindje genderneutraal op te voeden. Dat vertelde het stel voor de camera van RTL Boulevard.

De twee willen wel een 'gender reveal party', waarbij ouders normaliter het geslacht van hun baby onthullen, houden. Maar die wordt wel genderneutraal. "Je weet van tevoren niet waar onze kleine op zal vallen dus we willen daar van te voren geen kleurkeuze aan verbinden", legde de 22-jarige zangeres uit. Famke maakte woensdagmiddag bekend voor het eerst moeder te worden. Het nieuws kwam een dag nadat het koppel hun relatie wereldkundig had gemaakt. Met de zangeres gaat het goed. "Ik ben nu weer een beetje aan het opbloeien. Het ging in het begin niet heel soepel. Misselijk, moe, agressief, toch", vroeg de zangeres aan haar vriend. "Het was te doen", reageerde hij lachend. Hoewel hun relatie nog pril is, voelt het volgens Famke goed. "Ik ben een persoon die luistert naar m'n gevoel en dit zit goed. Dit is de man met wie ik dit wil. Ik had het met niemand anders gewild. "