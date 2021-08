Najib Amhali verrast door ringslang tijdens vakantie

Najib Amhali heeft bezoek gekregen van een slang tijdens zijn vakantie in Turkije. In een filmpje op Instagram laat hij zien hoe hij een kleine ringslag aantrof in de badkamer. "Oh my god", zegt de cabaretier met een zenuwachtig lachje bij de beelden van de slang.

Zijn oudste zoon Noah heeft de slang gevangen in een klein prullenbakje. Amhali durfde de slang niet vast te houden, al zegt hij dat het volgens Freek Vonk een "ongevaarlijk ringslangetje" is.

Samen hebben vader en zoon de slang, die van Noah de naam Bob heeft gekregen, weer vrijgelaten in de natuur. "Even afscheid nemen", stelt Amhali voor. "Doei Bob", zegt Noah.