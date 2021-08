Bob Dylan ontkent seksueel misbruik

Een woordvoerder van Bob Dylan heeft maandag in een persverklaring laten weten dat de zanger beschuldigingen van seksueel misbruik ontkent. Eerder op de dag werd de muzikant aangeklaagd door een vrouw die zegt dat ze in 1965 als 12-jarige meisje door Dylan werd gedrogeerd en misbruikt. Volgens de vrouw maakte de muzikant zich schuldig aan 'grooming', een zedenmisdrijf waarbij de dader langzaam het vertrouwen wint van het slachtoffer met als doel die persoon seksueel te mishandelen of uit te buiten. Ze stelt dat Dylan zijn bekendheid en status misbruikte om macht over haar te krijgen. Volgens het vermeende slachtoffer werd zij in april en mei van 1965 verschillende keren misbruikt, onder meer in het beroemde Chelsea Hotel in New York. De inmiddels 80-jarige Dylan was toen 23 en 24 jaar oud. De vrouw, die in de rechtbankpapieren alleen 'J.C.' genoemd wordt, zegt tot op de dag van vandaag last te hebben van de mishandeling en claimt psychisch beschadigd te zijn. Ze eist een schadevergoeding. De woordvoerder van Dylan hield het maandag in de reactie kort: "Deze 56 jaar oude claim is niet waar en we zullen ons verwoed verdedigen." De vrouw stapt nu pas naar de rechter omdat in New York een wet is vervallen waardoor slachtoffers van kindermisbruik daar een civiele zaak kunnen aanspannen ondanks het verstrijken van de verjaringstermijn. Om die reden werd vorige week ook al een aanklacht ingediend tegen de Britse prins Andrew.