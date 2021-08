Plagiaatrel Sonja Bakker nog niet klaar: “Ze denkt dat ze overal mee wegkomt”

Ze kopieerde recepten en zelfs foto's vrijwel een op een, het leverde Sonja Bakker een ban op Instagram op. "Dat ze daarmee wegkomt is gewoon heel bizar.”

Oud-medewerkers deden eerder al een boekje open over de werkwijze van Bakker: copy/paste met drie kleine wijzigingen, was de strategie om rechtszaken te omzeilen. Een foodblogger, die haar recepten terugvond op het Instagram-account van Bakker stapt nu toch naar de rechter.

Voedingsdeskundige Bea Pols doet er nu nog een schepje bovenop bij Show Nieuws. "Het is niet haar werk. Het is gewoon knippen en plakken, meer niet.” Pols vervolgt: "Ik denk dat ze een soort arrogantie heeft, dat ze denkt dat ze overal mee wegkomt.”

"Je kunt niet zomaar een foto overnemen”, vertelt Pols. „Dat is heel erg brutaal.” De deskundige is overigens niet verbaasd. "Ik wist al dat ze zo werkte. Maar ik ben aan de andere kant wel met stomheid geslagen dat ze het nog steeds doet. Het is idioot dat je op deze manier te werk gaat.”