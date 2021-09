Rob de Nijs zelf verbaasd: ’Ik zing weer!’

Hij nam min of meer definitief afscheid toen bleek dat hij de ziekte van Parkinson heeft. Dat werd bij het publiek bekend omdat hij zomaar van een podium viel. Maar aan De Telegraaf vertelt hij dat zingen weer lukt. Hij bereidt zich voor op een afscheidsconcert in Antwerpen in november. De repetities met zijn band zijn inmiddels begonnen. Rob zíngt weer. „Je voelt dat er meer kan. Het aangekondigde concert voor België, dat eerst zo ver weg leek, komt met nog maar twee maanden te gaan ineens dichterbij en lijkt gewoon door te kunnen gaan. Het wordt spectaculair. Ik heb inmiddels een mooie kruk uitgekozen met twee armleuningen, want veel over het toneel rennen zal ik niet meer. Zonder Parkinson ook niet trouwens, ik word tachtig volgend jaar, maar mijn stem is nog steeds prima.”

Toch blijft het bij die ene avond, zegt De Nijs. "Het is bedoeld om nog één keer met de mensen die dat willen een mooie avond te beleven, en ook te zeggen: ’Dankjewel, voor al die jaren dat jullie fan zijn geweest.”