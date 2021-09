Lex Uiting en vriendin openhartig over kankerdiagnose in podcast

Lex Uiting en zijn vriendin Susan Oostdam hebben een podcast gemaakt over de baarmoederhalskankerdiagnose die vorig jaar bij Oostdam werd vastgesteld. In de De Tumor Tapes maken de presentator en zijn partner de luisteraar deelgenoot van intieme momenten, zoals gesprekken met ouders, artsen en elkaar. Dat maakt BNNVARA donderdag bekend.

Oostdam (31) kreeg de diagnose baarmoederhalskanker vrij snel nadat er bij het maken van een uitstrijkje bij de huisarts iets niet goed bleek te zijn. "Ik bloedde hevig", vertelt Oostdam vandaag in het AD. "Het was tak, tak, tak, foute boel. Die dag kregen we een doorverwijzing naar het academisch ziekenhuis; voor onderzoeken die week: biopten, bloedafname, mri-scan en longfoto's ", blikt ook Uiting terug in de krant. De diagnose volgde niet veel later, via de telefoon. "Ik werd meteen misselijk. Het was zo onwerkelijk. Ik dacht 'gaat het over mij?' Alleen het woord kanker al, ik begrijp nu wat mensen daarbij voelen. Bij kanker denk je toch 'ik ga dood", vertelt Oostdam.

Al heel snel besloten de tv-maker en zijn vriendin om alles op te nemen. In eerste instantie om alles wat de artsen zeiden nog eens rustig terug te luisteren, en later om er een persoonlijk audiodocument van te maken. Drie maanden geleden, toen bij een controle bleek dat het goed gaat, ontstond het idee voor een podcast, die inmiddels te beluisteren is. "Toen merkte ik pas dat ik erover kon praten. Ik merkte ook dat mijn verhaal mensen in beweging bracht", vertelt Oostdam, die inmiddels meedoet aan de landelijke baarmoederhalskankercampagne van KWF Kankerbestrijding.