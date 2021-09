Ali B in nieuwe docu eerlijk over drugsgebruik: “Ik voelde me zo schuldig”

Ali B heeft nu zijn zaakjes op orde, maar dat is niet altijd zo geweest. In een vierdelige docu op Videoland vertelt hij openhartig over zijn drugsgebruik en het schuldgevoel daarover.

"Ik heb al die mogelijkheden die mensen aan die kant niet hebben," zegt Ali wijzend naar de zee. "En wat doe ik? Ik loop te gokken, te blowen, te snuiven, te slikken. Ik loop gewoon mijn tijd te verpesten. Ik voelde me zo schuldig dat ik eigenlijk gewoon mijn paspoort wilde geven aan iemand die er iets beters mee zou doen. En dat besef had ik voor ik terugging naar Nederland. En met dat besef ben ik echt anders gaan leven."

De documentaire over Ali Bouali, zoals de rapper en presentator voluit heet, is vanaf 16 oktober te zien, de dag waarop de Amsterdammer 40 wordt.