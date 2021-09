‘Koninklijke familie zat nog in Griekenland, in de 6e week van hun vakantie.’

"Ik ben me vooral blijven verbazen over wat er allemaal gebeurt als Willem-Alexander of Máxima ergens op bezoek komt," zegt Kysia Hekster (49) tegen het AD. Ze stopt als specialist koningshuis van het NOS-journaal. En kijk in verbazing terug. "Hoe mensen zich gedragen. Iedereen is gespannen, zodra ze ergens binnenstappen valt iedereen stil, als ze een grapje maken wordt er overdreven gelachen, ook als het grapje helemaal niet leuk is. Waarom willen mensen zo graag in het gevlij komen bij die familie? Na de inhuldiging ging het koningspaar het land in voor een kennismakingstour. Ik weet niet meer in welke plaats het was, maar ik was bij een van die bezoeken in een museum en ik stond in de weg - het paar kon er elk moment aankomen. Ik trok een willekeurige deur open en kwam in een soort kast terecht. Daarin zaten al vijf andere mensen die door de museumdirectie waren geparkeerd omdat ze even uit de weg moesten. Dat is toch te bizar voor woorden?"

Tijdens de jaren dat Hekster de royals volgden daalde de waardering van het volk. Zeker jongeren zien er weinig in. Hekster denkt dat Amalia er iets aan kan gaan doen. "Ze kunnen haar wat meer naar voren schuiven, om op die manier aansluiting te vinden bij een jongere generatie. Hun populariteit onder jongeren is natuurlijk problematisch. Willem-Alexander zet zichzelf graag neer als een verbindende vorst. Nou, er valt best wat te verbinden in Nederland. Ik denk dat er voor hem genoeg te doen is, op dit moment.

Neem de protesten in Harskamp rond de opvang van Afghaanse vluchtelingen. Je zou verwachten dat die familie daarin een rol zou spelen. Maar ja, ze zaten nog in Griekenland, bezig met de zesde week van hun zomervakantie.'