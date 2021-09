Johnny de Mol zou het liefst geen alcohol meer drinken. De 42-jarige presentator heeft inmiddels een maand niet gedronken omdat hij "het zat" was en zolang dat bevalt houdt hij dat graag vol, vertelde hij dinsdagavond in zijn SBS6-talkshow HLF8.

Tot nu toe valt het De Mol best zwaar om de alcohol te laten staan. "Ik ben nu vier weken onderweg. Ik vind het wat hoor."

De presentator is in ieder geval van plan tot december niet te drinken. "Maar als het me bevalt forever."