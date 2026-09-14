Alfredo kwam net van zijn eigen babyshower toen hij na aanhouding overleed

De 51-jarige Alfredo Goeloe, die zaterdagavond overleed na een hardhandige aanhouding, kwam net bij de babyshower van zijn ongeboren kind vandaan en had volgens familie niets met een fatbikeroof te maken. Dat meldt het AD

Hij zou zo weer terug zijn. Alfredo, die zaterdagavond bij de babyshower van zijn ongeboren kind was, hoefde alleen maar wat medicatie te halen. Hij pakte zijn fatbike en ging op pad.

Hij hoefde maar een klein stukje te rijden. "Daarom wachtten we op hem met het aansnijden van de taart", zegt zijn partner Charnelle (37), die zeven maanden zwanger is. "Maar hij kwam maar niet terug." Ze kreeg een onbehagelijk voorgevoel. "Toen zag ik een melding op mijn telefoon binnenkomen en wist ik dat het mis was."