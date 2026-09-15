De startersvrijstelling voor overdrachtsbelasting stijgt per 1 januari 2027 van €555.000 naar €615.000. Wie als jonge koper onder die grens blijft, betaalt nul procent overdrachtsbelasting en bespaart tot €12.300. Tegelijk daalt het tarief voor beleggingswoningen van 8% naar 7%. Vandaag presenteert het kabinet op Prinsjesdag het Belastingplan 2027, waarna de plannen worden besproken in de Tweede en de Eerste Kamer.

Zoveel bespaar je als starter

Bij de aankoop van een bestaande woning betaal je normaal 2% overdrachtsbelasting over de koopsom. Kopers tussen 18 en 35 jaar betalen 0% bij een woning die onder de vrijstellingsgrens blijft, mits ze er zelf in gaan wonen en de vrijstelling nog niet eerder hebben gebruikt. In 2026 ligt die grens bij €555.000. In 2027 stijgt die naar €615.000.

Het verschil tussen 0% en 2% lijkt klein, maar op een woning van €400.000 scheelt het €8.000. Op een woning van €615.000 is dat €12.300.

Op dezelfde woning betaalt een 34-jarige starter nul, en een koper van 36 betaalt €12.300.

De voorwaarden

Het is een eenmalige vrijstelling voor kopers onder 35 jaar. Je koopt een woning die je zelf langdurig gaat bewonen, en je bent op het moment van overdracht tussen de 18 en 35 jaar oud. Koop je samen en is één van de kopers 35 of ouder? Dan betaalt die persoon over het eigen deel 2%, terwijl de jongere partner geen belasting betaalt.

Belangrijk: kost de woning ook maar één euro meer dan de grens, dan vervalt de vrijstelling volledig. Je betaalt dan 2% over de hele koopprijs. Een gedeeltelijke vrijstelling bestaat niet.

Beleggingswoningen: van 8% naar 7%

Het kabinet heeft aangekondigd per 1 januari 2027 het tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen die niet bestemd zijn voor zelfbewoning verder te verlagen van 8% naar 7%. Het gaat hierbij om woningen die worden gekocht voor bijvoorbeeld verhuur of als vakantiewoning. Tot en met 2025 gold nog het tarief van 10,4 procent, sinds 1 januari 2026 is dat 8 procent.

Voor een woningbelegger die een huurpand van €500.000 koopt, betekent dit een besparing van €5.000 ten opzichte van vorig jaar, en €17.000 ten opzichte van 2025. Bedrijfspanden blijven op 10,4%. De verlaging is een politiek antwoord op het aanhoudende tekort aan huurwoningen: de overheid probeert vastgoedbeleggers te stimuleren om weer in huurwoningen te investeren.

Het moment van overdracht telt

Koop je in 2026, maar vindt de overdracht plaats in 2027? Dan geldt de hogere grens van €615.000. Bepalend is de datum van de notariële levering, niet de datum waarop je het koopcontract tekent. Voor beleggingswoningen werkt het net zo: wie in december 2026 een pand levert, betaalt 8%, wie het uitstelt tot januari 2027, betaalt 7%.

Nog niet definitief

De plannen worden besproken in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Als die akkoord gaan, gelden de meeste maatregelen vanaf 1 januari 2027. Aangezien we nu een minderheidskabinet hebben, kunnen de voorstellen tijdens de parlementaire behandeling nog veranderen, zo meldt onder meer Salaris Vanmorgen

De richting is duidelijk: starters krijgen meer ruimte op de woningmarkt, en beleggers in huurwoningen betalen stap voor stap minder overdrachtsbelasting. Maar het verschil tussen een voorstel en een wet is in Den Haag nog altijd meer dan nul procent.