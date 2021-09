Brigitte Bardot: Jean-Paul Belmondo zou dit afscheid vreselijk hebben gevonden

Na het overlijden van Jean-Paul Belmondo pakte de Franse staat en president Macron uit met een pompeus afscheid zoals alleen Fransen dat kunnen. Live uitgezonden op de televisie was er een nationale herdenking rond de kist van Belmondo bij de Dome des Invalides, de plaats waar Napoleon is begraven.

Zou de dode acteur dat zelf fijn hebben gevonden? Zijn vriendin en collega Brigitte Bardot weet zeker van niet. Belmondo was volgens haar niet gediend van koude drukte. Volgens haar heeft het Franse politieke establishment zijn dood misbruikt.

"Hij was vriendelijk, gul, grappig" en ook na zijn beroerte zegt ze. Hij bleef charmant en klaagde nooit."

"Die herdenking in de Invalides, met de regering en alle bobo's , ik denk niet dat hij dat gewild zou hebben, het was geen type voor veel spektakel" . En voor als het zover is (Bardot is 86) "Dat zou ik niet leuk vinden voor mezelf."