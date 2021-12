Vrouw doet aangifte tegen Marco Borsato vanwege seksueel misbruik

Tot nu toe leken het enkel roddels dat Marco Borsato jonge meisjes zou hebben misbruikt. Er lag immers geen aangifte. Dat is nu anders: een 22-jarige vrouw is maandag naar de politie gestapt. Ze zegt sinds haar 15de seksueel te zijn misbruikt door Borsato.

De zanger was een huisvriend van de ouders van het meisje, weet de Telegraaf te melden. Toen haar vader overleed wierp Borsato zich op als een soort pleegvader. Sinds die tijd zou hij handtastelijk zijn geworden als hij alleen was met het meisje.

In de aangifte staat onder andere dat Marco Borsato aan haar borsten en billen zat en met zijn handen onder haar rokje ging en tussen haar benen streelde, schrijft de Telegraaf. Het misbruik zou tussen 2014 en 2019 hebben plaatsgevonden.

Het was de moeder van het slachtoffer die het misbruik ontdekte door het dagboek van haar dochter te lezen. Zij sprak de zanger, voor wie ze werkte direct aan. Het slachtoffer zelf durfde dat niet, bang als ze was nog een vaderfiguur kwijt te raken.

Zelf zegt ze daarover: "Ik ken Marco vanaf mijn geboorte en zeker na het overlijden van mijn vader heeft hij veel lieve dingen voor me gedaan. Hij was er op mijn diploma-uitreiking, hij kocht een fiets voor me, ging met me winkelen. Maar je kunt de dingen die goed gaan niet wegstrepen tegen de dingen die verkeerd zijn gegaan. En er is ook veel niet goed gegaan. Mijn moeder werkte voor Marco en zodoende kwam hij regelmatig over de vloer. Het misbruik begon na de dood van mijn vader. Ik voelde me smerig om wat hij met me deed maar durfde me niet te verzetten omdat ik bang was voor de gevolgen.”

De moeder wilde al eerder aangifte doen, maar het meisje was daar nog niet aan toe. Na therapie voelt ze zich sterker. Ook de geruchten over meer slachtoffers hebben haar geholpen om toch naar de politie te stappen. De zedenpolitie van Midden-Nederland zou over ondersteunend bewijs beschikken.

Marco Borsato ontkent de aantijgingen.