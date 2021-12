Jamai wint finale van The Masked Singer

Het derde seizoen van de RTL4-hit The Masked Singer is gewonnen door Jamai Loman. De zanger bleek schuil te gaan in het cupidopak, zo bleek vrijdag aan het einde van de finaleshow.

In de finale gingen ook de maskers van de drie andere overgebleven kandidaten af. Emma Heesters, die als krokodil vermomd was, verloor het rechtstreekse duel met Jamai. Eerder in de uitzending vielen al Tygo Gernandt (de giraffe) en Xander de Buisonjé (de haai) af.

Dit seizoen deden ook onder anderen Edwin Evers, Nicolette Kluijver, René van Kooten en Marc-Marie Huijbregts mee. Ook Daphne Deckers, Karin Bloemen, Isa Hoes, Luuk Ikink, Jette van der Meij, Ron Brandsteder en Anita Witzier waren gestrikt om al zingend in een bizar pak het podium te beklimmen.

De derde reeks was opnieuw een kijkcijferhit. De afgelopen weken keken steevast meer dan 2 miljoen mensen naar de show. Vorig jaar trok de finale die door Jan Dulles werd gewonnen zelfs bijna 4 miljoen kijkers.