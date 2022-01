Hoe Ali B in Ali B. veranderde

Op zijn hoogtepunt was hij overal. Bij ieder praatprogramma, als ieders tafelheer, als nationale trots. Hij omhelsde de vorige koningin en poseerde met Maxima. Iedereen was dol op Ali B.

Hij maakte zelfs een management boek, want wie bekend is mag overal verstand van hebben en kan zich veel - bijna alles - permitteren.

Met De Ali B-methode laat Ali zien hoe hij al 20 jaar elke dag bezig is met groeien en nodigt hij jou uit om hetzelfde te doen. In 12 levenslessen deelt hij de ideeën, boeken en theorieën waar hij zelf het meest aan heeft gehad. En hij neemt je mee achter de schermen bij de belangrijkste momenten uit zijn carrière. Ali vertelt het je op zijn manier: geestig, openhartig en inspirerend.

Tijdens het eerste decennium van de 21e eeuw kende Bouali een grote populariteit met hits als Rampeneren, Leipe mocro flavour, Ik ben je zat en zijn bijdrage op Wat zou je doen? van Marco Borsato (ja die). B. is ook bekend als jurylid bij bijna alle Nederlandstalige talentenjachten X Factor,The voice of Holland, The Voice Kids, Holland's Got Talent en We Want More. De rapper werd onderscheiden met een TMF Award in 2005 en 2006.

Roem genoeg dus.

Af en toe speelde zijn verleden op, toen hij een kleine vis was in crimineel Amsterdam. In 2008 verscheen de videoclip Baas van Bouali met rapper Sjaak. Een duistere clip met shots van een wild feest. Opmerkelijk is dat de veroordeelde bankovervaller en in 2012 geliquideerde Redouan Boutaka en de geliquideerde drugscrimineel Najib 'Ziggy' Himmich in de clip te zien zijn. Zij fungeren beide in maatpak met een bloesje en stropdas ‘what the fuck’ roepend met een middelvinger in de lucht, waarbij ze indringend in de camera kijken. Redouan Boutaka en Najib Himmich zijn allebei geassocieerd met topcrimineel Gwenette Martha. Maar dat gaf allemaal niks. Hij was ons aller Ali B

In het tv-programma 24 uur met Theo Maassen vertelde Bouali over zijn drugsverleden en dat de hoofdpersonen van de 'mocro-maffia' in het Amsterdamse liquidatieproces zijn jeugdvrienden waren.

Maar dat was allemaal toen. Nu was hij een modelburger in Almere, sinds 2006 getrouwd met zijn manager Breghje Kommers en vader van drie zoons.

Breghje Kommers is de impressario achter veel grote hiphopartiesten van Nederland. Niet alleen manlief Ali B., maar ook de succesvolste van hen, Boef. En ze vertegenwoordigt komiek Najib Amhali en artiesten en vloggers als Famke Louise en Monica Geuze. Kortom: een sterke, maar weinig bekende vrouw.

Maar al behoorlijk lang sisten er giftige verhalen over Ali B. En dan vooral over Ali B. en (te) jonge vrouwen. Hij kon zich veel permitteren. Maar uiteindelijk toch niet alles.

De verhalen waren kennelijk niet alleen giftig, maar ook uit het leven gegrepen.