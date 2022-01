Seksrel The Voice ook in buitenland groot nieuws

Gisteren maakte RTL bekend per direct te stoppen met de uitzendingen van The Voice of Holland vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het nieuws baarde ook in het buitenland opzien.

De meest gelezen zondagskrant van Duitsland, Bild am Sonntag, schrijft uitgebreid over de kwestie en belicht met name de rol van bandleider Jeroen Rietbergen, de man van Linda de Mol. Die laatste is bij onze oosterburen bekend als presentatrice van bijvoorbeeld Traumhochzeit, de Duitse Love Letters.

Ook in Amerika is de zaak opgepakt. 'The voice of Holland geschorst van Nederlandse tv vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag', kopt The Hollywood Reporter.

Uiteraard melden Belgische kranten het nieuws ook. 'Nederlandse televisiewereld houdt adem in nu The Voice-beerput is geopend', schrijft Vlaamse krant Het Laatste Nieuws onder meer.