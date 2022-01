Stichting Music#MeToo wil dat BOOS-aflevering niet wordt uitgezonden

Stichting Music#MeToo is tegen het uitzenden van de BOOS-aflevering over The Voice of Holland. De aanpak van het programma is "niet passend binnen een rechtsstaat", zegt juridisch adviseur van de organisatie Karim Aachboun tegen het ANP. Zaterdag werd bekend dat The Voice of Holland voorlopig niet wordt uitgezonden vanwege berichten rondom mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Bandleider Jeroen Rietbergen erkende vervolgens dat hij relaties van "seksuele aard" heeft gehad met vrouwen die betrokken waren bij het programma. Donderdag wordt de aflevering van BOOS, waarin uitgebreid wordt ingegaan op de aantijgingen, uitgezonden. Ook The Voice-coach Ali B komt daarin aan bod. Tegen hem is aangifte gedaan, naar verluid door een oud-kandidaat van het programma. "Even vooropgesteld dat BOOS ethische kwesties vaak op een juiste manier aan de kaak stelt. De vraag is echter of de handelswijze van BOOS, voor wat betreft de commotie rondom The Voice of Holland, juridisch en ethisch verantwoord is", aldus Aachboun, die namens Stichting Music#MeToo onder anderen rappers Ali B, Boef en Ronnie Flex voor de rechter wil laten verschijnen en verhoren over vermeend wangedrag. "Stichting Music#MeToo vindt van niet, omdat door deze handelswijze ook onschuldige werknemers van The Voice of Holland in deze commotie worden meegesleurd." Zo besloot coach Anouk zondag te stoppen bij het programma, omdat ze niet ergens wil werken "waar jarenlang gewoon een aantal mannen misbruik hebben gemaakt van hun positie, en waar er bewust voor is gekozen het stil te houden en de andere kant op te kijken", schreef ze op Instagram.Stichting Music#MeToo staat erop dat de redactie van BOOS de aflevering omtrent The Voice of Holland niet uitzendt, maar de bevindingen aan het Openbaar Ministerie overhandigt. "In het kader van de journalistieke vrijheid kan BOOS, na uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek, nog altijd besluiten om wel of niet tot de voorgenomen uitzending over te gaan." Aachboun roept het bestuur van de NPO en BNNVARA op om "terughoudendheid te betrachten en het rechtssysteem zijn werk te laten doen". Zelf stapte Stichting Music#MeToo vorig jaar naar de Hoge Raad. Daar vraagt de stichting om een eerder besluit van het Gerechtshof om verschillende rappers van platenlabel Warner Music en managementbureau SPEC niet te laten verhoren, terug te draaien. Naar verwachting doet de Hoge Raad in maart dit jaar uitspraak, aldus Aachboun.