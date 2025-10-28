ECONOMIE
Slotpeilingen: fors verlies voor PVV en verder is het ongekend spannend

Politiek
door Redactie
dinsdag, 28 oktober 2025 om 16:25
bijgewerkt om dinsdag, 28 oktober 2025 om 16:41
anp281025168 1
De PVV staat een dag voor de Tweede Kamerverkiezingen op fors verlies in de slotpeiling van EenVandaag/Verian. De partij van Geert Wilders zou 29 van de huidige 37 Kamerzetels overhouden, een verlies van 5 ten opzichte van een week geleden. De PVV is in deze peiling nog wel de grootste partij.
Achter de PVV staan GroenLinks-PvdA en D66 nagenoeg gelijk. De sociaaldemocraten blijven ten opzichte van vorige week stabiel op 25 zetels. D66 maakt een sprong van 8 zetels en komt op 24. Het CDA zakt in een week tijd van 23 naar 19 zetels. De VVD wint een zetel en komt op 16.
Bron: EenVandaag

