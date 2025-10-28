Dit zijn de belangrijkste redenen waarom vrouwen vreemdgaan (het draait lang niet altijd om seks)

Overspel blijft een gevoelig onderwerp, maar het gebeurt vaker dan we willen toegeven – ook in de beste relaties. En nee, het zijn niet vooral mannen die zich eraan bezondigen. Nieuw onderzoek laat zien dat vrouwen net zo vaak vreemdgaan , al doen ze dat vaak om heel andere redenen.

Volgens sociaal psycholoog Tila Pronk (Universiteit Tilburg) is het een hardnekkige mythe dat mannen vaker vreemdgaan. “Mannen kiezen vaker voor vreemdgaan door middel van seks, vrouwen kiezen voor emotioneel vreemdgaan”, legt ze uit in Metro. Dat laatste, ook wel micro-cheating genoemd, kan variëren van flirten tot emotionele intimiteit buiten de relatie. “De vraag is dan, wat is erger? Maar in theorie gaat er niet één geslacht vaker vreemd.”

Gedragsbioloog Liesbeth Sterck (Universiteit Utrecht) vult aan: “Mannen zijn vaker jaloers op seksueel vreemdgaan. Daarentegen blijken vrouwen jaloers op emotioneel vreemdgaan.”

Wat drijft vrouwen tot overspel?

Een onderzoek in vakblad Evolution and Human Behavior biedt verrassende inzichten. Wetenschappers ondervroegen 254 mannen en vrouwen die ooit vreemdgingen en lieten hen hun vaste partner en affaire beoordelen op drie punten: fysieke aantrekkingskracht, persoonlijke aantrekkingskracht en opvoedvaardigheden.

Vrouwen vonden hun affaire-partner vaak aantrekkelijker, maar zagen hun vaste partner juist als een betere ouder. Ze gaan dus niet per se vreemd om hun relatie te beëindigen, maar zoeken iets wat ze missen: emotionele of seksuele bevrediging, afwisseling of soms zelfs wraak.

Een duidelijk onderscheid