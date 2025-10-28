Als je dit eet slaap je dezelfde avond al beter

Wie 's avonds woelt en draait in bed, krijgt vaak het advies om zijn voedingspatroon aan te passen. Maar werkt dat echt? Nieuw onderzoek toont aan van wel, en sneller dan je denkt.

Onderzoekers van Columbia University en de University of Chicago volgden 34 jonge volwassenen gedurende meerdere dagen. De deelnemers hielden bij wat ze aten en dronken, terwijl hun slaap objectief werd gemeten met een speciale polsband die bewegingen registreert. Op dagen dat iemand meer groenten en fruit at, sliep die persoon die nacht rustiger.

De onderzoekers keken specifiek naar hoe vaak iemands slaap werd onderbroken door korte ontwaakmomenten. Die verstoringen merk je vaak niet eens bewust, maar ze bepalen wel hoe fris je je de volgende ochtend voelt. Het bleek dat deelnemers die voldeden aan de aanbevolen hoeveelheid van vijf stukken groenten en fruit per dag een 16 procent betere slaapkwaliteit hadden vergeleken met mensen die helemaal geen groenten en fruit aten.

Koolhydraten spelen ook een rol

Ook de hoeveelheid koolhydraten bleek belangrijk. Mensen die meer koolhydraten aten, hadden minder verstoorde nachten. Maar hier zit een cruciaal verschil: het ging om gezonde koolhydraten uit groenten, fruit en volkoren producten. Toegevoegde suikers, zoals in snoep en frisdrank, hadden geen positief effect op de slaapkwaliteit.

Wetenschappers denken dat complexe koolhydraten uit plantaardig voedsel helpen bij de aanmaak van serotonine in de hersenen. Dit hormoon wordt vervolgens omgezet in melatonine, het hormoon dat je lichaam helpt om in slaapstand te komen. Groenten en fruit bevatten bovendien zelf ook melatonine, evenals vezels, polyfenolen en mineralen zoals magnesium die allemaal een rol kunnen spelen bij gezonde slaap.

Vermijd rood en bewerkt vlees

Het onderzoek heeft ook een minder positieve kant: deelnemers die meer rood en bewerkt vlees aten, hadden de neiging om onrustiger te slapen. De onderzoekers vermoeden dat dit komt door het hoge gehalte aan verzadigd vet in dit soort vlees, wat eerder al gelinkt werd aan verstoorde diepe slaap.

Voorzichtigheid geboden

Toch moet het onderzoek met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. De studie was relatief klein met slechts 34 deelnemers, waarvan het overgrote deel mannen waren. Bovendien waren het allemaal jonge, gezonde mensen die al gemiddeld zeven uur per nacht sliepen en geen ernstige slaapproblemen hadden. Of dezelfde effecten ook optreden bij oudere mensen, mensen met slaapstoornissen of bij een gevarieerder dieet, moet nog worden onderzocht.