ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zien: Prinses Amalia en Máxima swingen de pan uit bij optreden Yves Berende

Beroemd
door Désirée du Roy
dinsdag, 28 oktober 2025 om 11:02
ANP-540532428
Dat koningin Máxima niet stil kan blijven staan bij een goed nummer, wisten we al – dansen zit haar in het bloed. Maar nu blijkt dat prinses Amalia die soepele moves van haar moeder heeft geërfd. Tijdens de viering van het 750-jarig bestaan van Amsterdam waren de twee flink aan het swingen op het Museumplein.
Op beelden die fotograaf Edwin Smulders op sociale media deelde, is te zien hoe Amalia samen met haar ouders – koning Willem-Alexander en koningin Máxima – geniet van het optreden van zanger Yves Berendse. Zijn nummer Terug in de tijd sloeg duidelijk aan, want zowel de prinses als haar moeder deinen enthousiast mee.
De koninklijke familie was maandag aanwezig bij het feestelijke slot van het jubileumjaar van de hoofdstad. Bekende Nederlandse artiesten traden op, terwijl duizenden Amsterdammers meededen aan het feestgedruis.
Ook burgemeester Femke Halsema stond vrolijk mee te zingen. Maar het was vooral Amalia die de show stal.
Bron: Linda

Lees ook

Wat Alexia, Ariane en Amalia kunnen, kan jij ook: Hoe je je hoofd moet houden om perfect op de foto te komenWat Alexia, Ariane en Amalia kunnen, kan jij ook: Hoe je je hoofd moet houden om perfect op de foto te komen
Amalia stijgt met stip: intelligent, rustig en prettig in de omgangAmalia stijgt met stip: intelligent, rustig en prettig in de omgang
Prinses Amalia breekt arm na val van paard, operatie nodigPrinses Amalia breekt arm na val van paard, operatie nodig
loading

POPULAIR NIEUWS

anp271025083 1

Gamechanger? Storm over PVV-hetze wakkert aan

0507653c98c9d4b0e24ba388785ba16e

Doodeng: Poetins Burevestnik, de nucleair aangedreven kruisraket met ‘onbeperkt’ bereik

shutterstock_2383005665

Zo herken je hoogbegaafdheid bij jonge kinderen: de vroege signalen

ANP-526198342

Hoeveel gas zit er nog in de bodem van de Noordzee?

Scherm­afbeelding 2025-10-27 om 16.27.55

Hamas-terrorist werkte jarenlang in Gaza voor Duitse publieke omroep ZDF

wilders trekt omstreden wetsvoorstellen voorlopig in1704707347

Wilders: liever iets meer honger in Afrika dan in Nederland

Loading