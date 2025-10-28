Zien: Prinses Amalia en Máxima swingen de pan uit bij optreden Yves Berende

Dat koningin Máxima niet stil kan blijven staan bij een goed nummer, wisten we al – dansen zit haar in het bloed. Maar nu blijkt dat prinses Amalia die soepele moves van haar moeder heeft geërfd. Tijdens de viering van het 750-jarig bestaan van Amsterdam waren de twee flink aan het swingen op het Museumplein.

Op beelden die fotograaf Edwin Smulders op sociale media deelde, is te zien hoe Amalia samen met haar ouders – koning Willem-Alexander en koningin Máxima – geniet van het optreden van zanger Yves Berendse. Zijn nummer Terug in de tijd sloeg duidelijk aan, want zowel de prinses als haar moeder deinen enthousiast mee.

De koninklijke familie was maandag aanwezig bij het feestelijke slot van het jubileumjaar van de hoofdstad. Bekende Nederlandse artiesten traden op, terwijl duizenden Amsterdammers meededen aan het feestgedruis.

Ook burgemeester Femke Halsema stond vrolijk mee te zingen. Maar het was vooral Amalia die de show stal.