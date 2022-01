John de Mol vindt het vooral de schuld van vrouwen, die niks durven te zeggen

De aantijgingen in BOOS vanmiddag waren niet mals: Jeroen Rietbergen stuurde dickpics, Marco Borsato zat aan kinderen en Ali B. zou een verkrachter zijn. De reactie van John de Mol, die aan het eind zelf in gesprek ging met Tim Hofman: Tja, dan moeten vrouwen er maar iets van zeggen.

Het enige wat John de Mol heeft meegekregen van de hele zedenzaak rond The Voice is één melding van ongepaste appjes van bandleider Rietbergen richting een jonge kandidate. Toen is hij naar eigen zeggen héél boos geworden op zijn zwager. Zo boos, dat Rietbergen een waarschuwing kreeg. Niet zo boos, dat hij ontslagen werd.

Van machtsmisbruik op de studiovloer wilde John de Mol niets weten: 'De bandleider heeft geen macht,' klonk het. Van een angstcultuur binnen The Voice was ook geen sprake. Dat was 'te makkelijk' om te zeggen, verweet De Mol Tim Hofman.

De grote Talpa-baas kon zich er echt niets bij voorstellen dat de vaak jonge meisjes te bang waren om hun mond open te doen. Het was bovendien een landelijk probleem, die angst van vrouwen om melding te maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Dat er een kandidaat was die zich continu onveilig voelde, omdat er 'allemaal oude mannen achter haar aan zaten' in de Voice-studio, dat lag niet aan die mannen, maar aan de vrouwen die er niets van durfden te zeggen. Aldus John de Mol.

Op Twitter is men ook #BOOS:

Dit is de omgekeerde wereld! John de Mol: “zorg dat je je mond opentrekt.” NEEEE ZORG ERVOOR, VIEZE STINKPUMMELS, DAT JE JE POTEN THUISHOUDT. Hier gaat het dus mis! #boos — Juliet Tercic (@juul82) January 20, 2022

Wat de Mol had moeten zeggen:

Ik schaam me kapot dat er binnen mijn bedrijf mannen zijn geweest die schandelijk misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie. En dat er zo’n angstcultuur heerst dat men niet aan de bel durfde te trekken. Daar ben ik verantwoordelijk voor. #boos — Renske Holwerda (@RenskeRH) January 20, 2022

Wat een bazenactie om na de victimblaming van John de Mol af te sluiten met dit fragment #BOOS pic.twitter.com/8wwiSgXr8C — Dennis Gerritsen (@GerritDennissen) January 20, 2022