Linda de Mol: ‘Ik wist niets van wangedrag Jeroen Rietbergen’

Linda de Mol ontkent dat ze al jaren wist van het seksuele wangedrag van haar ex-geliefde Jeroen Rietbergen. Hij liegt daarover, zegt ze bij monde van haar rechterhand Jildou van der Bijl.

Jeroen zei in de verklaring die hij aflegde (voor hij naar een afkickkliniek ging) dat Linda al jaren van zijn afwijking wist. Hij was er door zijn baas op aangesproken. “Ik heb toen met grote schaamte mijn vrouw op de hoogte gesteld.”

Leugens, zegt Jildou bij Op1 namens Linda. Volgens Linda heeft Jeroen namelijk wat buitenechtelijke activiteiten opgebiecht, maar was het haar nooit duidelijk dat er sprake was van machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag. “Jeroen heeft duidelijk niet alles bekend. De waarheid staat niet in die verklaring en dat is heel schadelijk, want daardoor lijkt het alsof er dingen bekend waren die helemaal niet bekend waren.”

“Hij heeft haar opgebiecht over… Hij is weleens vreemdgegaan, dat was geloof ik appverkeer, maar dat wil ik verder ook aan Linda laten. Zij hebben relatieproblemen gehad en daarin heeft hij vreemdgaan opgebiecht. Linda dacht dat het met wederzijdse instemming was.”

Linda wist niet dat Jeroen zich ongepast gedroeg bij allemaal meisjes van The Voice, aldus Jildou. “Ze heeft nooit gedacht of geweten dat dit zich allemaal afspeelde bij The Voice en dat mensen zich daar niet fijn bij hebben gevoeld en dat het, sterker nog, zwaar grensoverschrijdend gedrag is. Dat heeft zij allemaal niet geweten, nee.”

Als Linda écht niets heeft geweten van Jeroens wangedrag bij The Voice, dan betekent dat ook dat John de Mol niet aan Linda heeft verteld dat hij Jeroen op de vingers heeft getikt. En gisteren bleek dat Linda op haar beurt weer niets aan John heeft verteld over het seksuele wangedrag van Ali B.

Het gaat niet goed met Linda. “Het gaat niet goed. Dat snap je misschien als je tweeënhalve week geleden nog extreem gelukkig was met iemand, niets doorhad en dan eigenlijk dag na dag erachter komt dat hij iets verschrikkelijks heeft gedaan, met leugens heeft geleefd en een heleboel kapot heeft gemaakt en misschien zelfs wel ziek is.”