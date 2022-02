Hadewych Minis: “Ik zou ook niet naar John de Mol durven stappen”

Naar John de Mol stappen als je bij The Voice te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Ook de ervaren actrice Hadewych Minis zou het niet durven, vertelt ze bij talkshow M.

John de Mol kon zich niet voorstellen dat vrouwen niet naar hem toe durfden te komen als ze iets vervelends meemaakten bij The Voice. Ook de machtspositie van Jeroen Rietbergen vond hij lastig te begrijpen, zo vertelde hij in de beroemde BOOS-aflevering van Tim Hofman.

De ervaren Hadewych Minis sprak er gisteravond over bij Margriet van der Linden. “John de Mol denkt met de allerbeste bedoelingen: ik wil hier heel open en eerlijk op reageren, maar legt eigenlijk het hele systeem bloot en laat zien dat het zó diep in ons verankerd zit. Of ‘in ons’… Vooral in mannen.”

De 45-jarige actrice vervolgt: “Dat je je niet bewust bent van je machtspositie. Dat je je niet bewust bent wat voor een gevolg het heeft als er iets naars gebeurt. Stel je voor: ik zou een programma doen bij John de Mol, dan zou ik ook niet naar John de Mol durven stappen. Het is nogal een grote stap.”

Hadewych ondertekende samen met andere zangeressen en actrices een open brief waarin ze opriepen om het grensoverschrijdende gedrag in de sector aan te pakken. “Ik vind het ook best spannend om hier te zitten. Ik ben dan iemand die al langer in het vak zit, maar het is spannend, want straks ben je weer ‘hysterisch’, ‘de deuggleuf’ of de ‘zure feministe’.”

“Dat is lastig als je je uitspreekt. Maar het gaat er uiteindelijk om dat we onze sector proberen gezond te maken. Dat je je afvraagt: kan het wel wat ik nu doe? In plaats van: ik zit lekker aan jouw borst, want wat maakt het eigenlijk uit…”