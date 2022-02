Journalist over Harry en Meghan: “Ze worden enorm gedreven door geld en betalen weinig belasting”

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle zijn vooral bezig met heel veel geld verdienen, zegt royalty-journalist Richard Mineards, die vlakbij het koppel woont in het peperdure Montecito aan de Amerikaanse westkust.

Hij ging in gesprek met omwonenden van het stel en vertelt aan de Britse krant The Evening Standard over het leven van het gezin: “Harry neemt vaak zijn fiets en gaat met zijn geadopteerde Labrador op Miramar Beach wandelen, terwijl Meghan al in verschillende delen van het dorp ging winkelen. Ze zien er erg gelukkig uit, voor zover ik kan zien.”

Maar benadrukt hij, hun prioriteit ligt bij heel veel geld verdienen. “Ze worden enorm gedreven door geld. Kijk maar naar Spotify en Netflix, ze willen elke deal verzilveren die ze kunnen binnenrijven. En ondertussen registreren ze hun zakelijke activiteiten in Delaware, waar er veel minder belastingen betaald moeten worden."

“Ze zijn dus duidelijk op geld uit, net als hun goede vriend James Corden, die nu zo’n 12 miljoen dollar (10,5 miljoen euro) per seizoen van ‘The Late Late Show’ verdient”, aldus de journalist. “Ze willen hetzelfde niveau bereiken, waarbij ze veel geld kunnen verdienen en hun mening kunnen geven, maar ook goede dingen kunnen doen met The Archewell Foundation, de non-profitorganisatie van het koppel.”