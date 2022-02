Met de finale in zicht: is toch Everon de Mol?

Er zijn nog maar vier deelnemers over. Zo langzamerhand zouden we toch moeten weten wie de Mol is van het 22ste seizoen van het populaire AvroTros-programma. Is het toch Everon Jackson Hooi, die plots komt bovendrijven?

Door het hele seizoen zijn er allerlei verwijzingen naar Goede Tijden Slechte Tijden waarin Everon lang speelde. Zo was er vorige week een kerkklok die eerst op acht uur stond en later op half negen, de begin- en eindtijd van GTST. Ook bestaan veel opdrachttitels, net als 's lands populairste soap, uit tegenstellingen: Net of net niet, Binnen of buiten bereik. Ook heeft hij waarschijnlijk de portofoon uitgeschakeld tijdens de opdracht op het meer met opblaaszwanen. Verder zijn er veel vogels te zien en draagt Everon regelmatig een shirt met Bird op de achterkant.

Behalve Everon is ook Fresia Cousiño Arias verdacht. De sportverslaggeefster doet zich een stuk fanatieker voor dan ze is. Ze was bijvoorbeeld in de fotografie-opdracht op kolderieke wijze op zoek naar een vrijstelling in het bootje, waardoor ze wederom nauwelijks geld ophaalde. En dat tekent de aanpak van Fresia: heel hard je best doen, terwijl het niets oplevert.

Kim-Lian van der Meij doet het hele seizoen al alsof ze de Mol is. Zowel zijzelf als de montage maken haar tot hoofdverdachte, maar het is te veel van het goede. Thomas van Luyn daarentegen is de perfecte kandidaat: fanatiek als het kan, bedachtzaam als het moet. Maar zoals een bekend Wie is de Mol-cliché luidt: niets is wat het lijkt.