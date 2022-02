Verraden deze twee cruciale hints wie de Mol is?

Wie is de Mol? nadert zijn ontknoping. Langzaam begint zich af te tekenen wie het spel met dubbele pet speelt: 40 procent van de stemmers in de app vermoedt dat Fresia de Mol is. Kim-Lian en Everon krijgen elk 30 procent van de stemmen.

Eerder was de kijker nog meer verdeeld over wie de opperbedrieger is in het populaire AvroTros-programma, maar twee hints die in de afgelopen week werden ontdekt door Molloten hebben voor verduidelijking gezorgd.

Althans zo lijkt het. De eerste hint is een ingewikkelde: in de leader van het spel is af en toe een masker te zien. Als je dat combineert met de nummers en de titels van de aflevering kom je bij de mol uit. Dat wordt in dit plaatje beter uitgelegd:

De tweede hint is eenvoudiger: in de laatste aflevering kun je de vlag van Chili vormen met de containers. Fresia is van Chileense afkomst.

En voor wie nog niet overtuigd is: Fresia haalde ook het minste geld binnen van alle kandidaten (al scheelt het niet veel).