Acteerdocent Hugo Metsers Jr. in opspraak: hoe meer kleren je uitdeed, hoe hoger je cijfer

Hugo Metsers Jr. (53) had een eigen acteursopleiding, waar hij zelf het vak functioneel naakt gaf. Tijdens dat vak, maar ook daarbuiten heeft hij zich zwaar misdragen, blijkt uit gesprekken die de Volkskrant voerde met 34 oud-studenten van de opleiding.

Metsers, onder meer bekend uit Goede Tijden Slechte Tijden, had macht, veel macht. Niet alleen was hij baas van de opleiding en docent, ook had hij nog een bedrijf waarmee hij rollen en audities regelde voor zijn studenten. En met succes: acteurs die van de particuliere avondopleiding FAAAM afkomen, spelen in Mocro Maffia, GTST, Celblok H, Brugklas en Spangas. Later werd de studie zelfs een volwaardige mbo-opleiding.

Maar terug naar het vak functioneel naakt. Het had als doel om studenten juist weerbaar te maken als ze in Nederlandse films, waarin traditioneel veel functioneel en minder functioneel naakt zit, uit de kleren moesten. Maar dat ging mis. Metsers liet studenten allerlei soorten naaktscenes spelen en daarvoor gold: hoe verder je ging, hoe hoger je cijfer.

Intimiderend

Weinig studenten durfden de man iets te weigeren. Metsers stond bekend als intelligent en innemend maar was ook dominant en intimiderend. Uit het niets werd hij woedend en begon hij te schreeuwen, schrijft de Volkskrant op basis van getuigenissen. "Hij kon onwijs uit zijn slof schieten. Dan pakte hij je op een punt waarvan hij wist dat je er onzeker over was. Later had hij daar dan weer spijt van," citeert de krant een oud-studente.

Een ander vertelt dat ze geen problemen had met het vak functioneel naakt. "Maar wel met de manier waarop er met ons werd omgegaan. Het was nauwelijks mogelijk om grenzen aan te geven. Dat kwam samen in onze afstudeerfilm. Hugo had een script uitgezocht dat een aaneenschakeling was van seks en naakt. Een van de personages was een meisje dat twee keer werd verkracht en uiteindelijk werd doodgereden. In één scène hadden twee jongens niet eens een dialoog, maar wel anale seks." Studenten omschrijven het als 'een halve pornofilm'. "We wilden die film helemaal niet. Maar Hugo wilde daar niets van weten. Hij vond ons preuts."

Huilen

"Eén studente moest haar borsten laten likken door een ander", zegt de oud-studente. "Toen ze zei dat ze dat niet wilde, omdat ze niet wist waar deze film terecht zou komen, zei de regisseur dat het toch echt moest. Een andere studente begon heel hard te huilen en rende de klas uit. Ze riep: ik snap niet dat we het hier überhaupt over hebben, het is háár lichaam."

Hannah, een andere oud-studente, vertelt: "Hugo liet een seksscène zien waarin twee vrouwen elkaar vingeren, uit de film Bound. Ik vond het porno. Hij zei lachend: 'Dit gaan jullie spelen.' O, als ik het maar niet ben, dacht ik. Toen zei hij mijn naam. Dat voelde zo slecht. En ik moest het met een jonger meisje doen. Ze wilde het ook niet en voelde zich er heel rottig over." Uiteindelijk stapt ze op advies van haar vader naar Metsers om te zeggen dat ze weigert dit te spelen. "Hij werd heel boos, ging schreeuwen. Hij zei dat ik het had verpest, dat ik overdreven deed. Ik dacht: dan doe ik het maar. Tegen mijn klasgenoot zei ik: we dekken zo veel mogelijk af."

Vlak voordat ze begonnen vroeg ze nog: "Wat als ik mijn bh aan laat? Toen zei hij: 'Nou kijk, als jij een hoog cijfer wil, het is wel zo: hoe verder je gaat, hoe gedurfder dat is. Dat neem ik mee in de beoordeling."

En zo zijn er meer verhalen. Metsers zou ook vaker relaties hebben gehad met studentes die zeker 20 jaar jonger waren. Zelf ontkent hij. Metsers bleef het vak tot 2017 geven, hoewel meerdere studenten klachten tegen hem indienden.