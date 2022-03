Anna Delvey wordt deze week uitgezet naar Duitsland

Anna Delvey (of Anna Sorokin) wordt deze week door de Amerikaanse autoriteiten naar Duitsland gevlogen. Ze werd bekend omdat ze er in slaagde een paar jaar haar omgeving wijs te maken dat ze steenrijk was. En omdat ze steenrijk zou zijn was menigeen bereid de rekeningen voor haar te betalen. Nadat ze veroordeeld was voor oplichting zat ze vier jaar vast.

Maar zes weken a haar vrijlating werd ze opnieuw opgesloten. Nu omdat ze geen geldig visum meer had: dat was al jaren verlopen.

Intussen is Anna alsnog rijk geworden. Netflix betaalde haar drie ton voor de rechten op haar verhaal; het leverde de succesvolle serie 'Inventing Anna' op. Ze heeft ook een riant voorschot voor een boek ontvangen.