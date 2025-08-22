ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Het kabinet nog een keer gevallen: alleen VVD en BBB (en Schoof) nog over

Politiek
door Gerard Driehuis
vrijdag, 22 augustus 2025 om 20:33
bijgewerkt om vrijdag, 22 augustus 2025 om 20:39
Bordesfoto-Kabinet-Schoof-1200x711
Het kabinet-Schoof is het niet eens geworden over de  vraag of Nederland meer moet doen om onze afschuw te uiten over de volkerenmoord in Gaza
Tussen minister Veldkamp die dat nodig vindt en met name de BBB, die vierkant achter Israël staat, bleek de kloof zo breed dat Veldkamp is afgetreden. Hij wordt gevolgd door alle bewindslieden van NSC
Dat gebeurt nadat eerder al de PVV-minister en =staatssecretarissen het kabinet verlieten.
Het kabinet - dat in de peilingen rond de 20 zetels heeft, zal nog regeren tot er een nieuw kabinet is, dus mogelijk nog wel een jaar
In een vergelijkbare situatie (in 1966) was het zittende kabinet-Cals zo verlamd en onmachtig dat er een tijdelijk kabinet kwam onder leiding van Jelle Zijlstra. 
Het kabinet heeft in de huidige Tweede Kamer nog 31 zetels. Dat zullen er na de verkiezingen vermoedelijk nog minder zijn. 
Vorig artikel

Trump stelt dat Intel instemt met belang VS in chipfabrikant

Volgend artikel

NSC-smaldeel trekt zich terug uit kabinet na opstappen Veldkamp

POPULAIR NIEUWS

190197380_l

Man randt 15-jarig meisje aan tijdens vlucht van Swiss Air

ANP-533806490

Man van 22 aangehouden voor zedendelict Weesperzijde in Amsterdam, mogelijk zelfde daders als in Abcoude

Schermafbeelding 2025-08-05 144831

Hilarische AI-video's van B&B Vol liefde gaan viraal: Renske blaast hotel op en JP zuipt zich te pletter

Schermafbeelding 2025-08-21 222922

B&B Vol liefde: Renate verklapt hoeveel ze is aangekomen en Renske blijkt een topactrice

ANP-533762316

Antarctische ijskap op rand van 'catastrofale' instorting, onomkeerbare schade dreigt

ANP-532929639

Ook Nederlandse politie gebruikt omstreden software van Palantir + wat is er mis mee