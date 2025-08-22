Het kabinet nog een keer gevallen: alleen VVD en BBB (en Schoof) nog over

Het kabinet-Schoof is het niet eens geworden over de vraag of Nederland meer moet doen om onze afschuw te uiten over de volkerenmoord in Gaza

Tussen minister Veldkamp die dat nodig vindt en met name de BBB, die vierkant achter Israël staat, bleek de kloof zo breed dat Veldkamp is afgetreden. Hij wordt gevolgd door alle bewindslieden van NSC

Dat gebeurt nadat eerder al de PVV-minister en =staatssecretarissen het kabinet verlieten.

Het kabinet - dat in de peilingen rond de 20 zetels heeft, zal nog regeren tot er een nieuw kabinet is, dus mogelijk nog wel een jaar

In een vergelijkbare situatie (in 1966) was het zittende kabinet-Cals zo verlamd en onmachtig dat er een tijdelijk kabinet kwam onder leiding van Jelle Zijlstra.

Het kabinet heeft in de huidige Tweede Kamer nog 31 zetels. Dat zullen er na de verkiezingen vermoedelijk nog minder zijn.