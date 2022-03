Ali B wil snel weten of hij een verkrachter is

Tegen Ali B zijn twee aangiften gedaan wegens verkrachting. Ali B moet afwachten waar die aanklachten toe leiden en daar heeft hij genoeg van, laat hij via zijn advocaat weten.

Advocaat Bart Swier zegt tegen Shownieuws dat het ‘buitengewoon frustrerend’ is voor zijn cliënt dat het OM nog geen beslissing heeft genomen over vervolging. “Ik doe wat ik kan om het proces sneller te laten verlopen, maar er zijn weinig juridische middelen om dit op korte termijn af te dwingen. Dit is voor niemand goed, in het bijzonder niet voor de cliënt.”

Advocaat Sébas Diekstra, die meerdere Voice-slachtoffers bijstaat, wil ook dat er snel duidelijkheid komt, maar om een andere reden. “Niet alleen voor mijn cliënten, maar ook voor de vrouwen die nog twijfelen om aangifte te doen.”

Het OM laat weten dat het nou eenmaal tijd kost om een zorgvuldige beslissing te nemen. “We begrijpen heel goed dat alle betrokkenen zo snel mogelijk uitsluitsel willen. Tegelijkertijd is zorgvuldigheid mogelijk nog belangrijker.”