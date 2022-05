Marcel van Roosmalen geveld door bedorven slagroomsoesjes

Marcel van Roosmalen was dinsdag niet te horen in De Nieuws BV op NPO Radio 1. De columnist, die dinsdag de rubriek De Druktemaker zou vullen, is geveld door bedorven gebak, zo vertelde presentatrice Natasja Gibbs. "Normaal gesproken hoor je op dit moment De Druktemaker in de Nieuws BV en dat zou vandaag Marcel van Roosmalen zijn, maar een combinatie van bedorven gebak en andere misère houdt Marcel vandaag in haar greep", aldus Gibbs. In zijn dagelijkse podcast 'Weer een dag' met Gijs Groenteman vertelt Van Roosmalen over het incident met de slagroomsoesjes, die een middagje in de brandende zon hadden gestaan. Een paar uur na het verjaardagsfeestje van dochtertje Frida (1) begon "de kotsestafette". Van Roosmalen, zijn vriendin Eva Hoeke en hun kinderen Frida en Lucie hebben "het hele huis met z'n allen ondergekotst". Alleen dochtertje Leah lijkt de dans te zijn ontsprongen.