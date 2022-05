TMZ: vader Meghan Markle in ziekenhuis, mogelijk na beroerte

De vader van Meghan Markle heeft mogelijk een beroerte gehad. De Amerikaanse website TMZ meldt dat Thomas Markle maandag per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht nadat hij zelf vermoedde een beroerte te hebben gehad.

De 77-jarige Markle zou maandagavond vanuit de Mexicaanse plaats Tijuana zijn vervoerd naar een ziekenhuis in Chula Vista, net over de grens met de Verenigde Staten. Op beelden die TMZ deelt is te zien dat Markle een zuurstofmasker draagt terwijl hij op een brancard ligt. Het is onduidelijk hoe het nu met hem gaat. Vrienden zouden tegen TMZ hebben gezegd dat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het is niet de eerste keer dat de vader van de vrouw van de Britse prins Harry met medische problemen in het nieuws komt. Vlak voor het huwelijk van zijn dochter en Harry in 2018 zei de Amerikaan dat hij twee hartaanvallen had gehad. Meghan Markle en haar vader hebben voor zover bekend weinig tot geen contact met elkaar.