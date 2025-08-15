Krijg je echt grijze haren door stress?

Sommige mensen krijgen grijze haren op hun 20ste, anderen hebben op hun 70ste nog een donkere haardos. Voor een groot deel is dat genetisch bepaald, maar er spelen ook andere factoren een rol.

Elke haar wordt geproduceerd door een haarfollikel, een tunnelachtige opening in je huid. Follikels bevatten twee verschillende soorten stamcellen: keratinocyten, die keratine produceren, het eiwit dat haar maakt en regenereert. En melanocyten, die melanine produceren, het pigment dat je haar en huid kleurt.

Oxidatieve stress

Stress heeft daar invloed op, waardoor je haar grijs kan worden. Dit gebeurt als oxidatieve stress de haarfollikels en stamcellen beschadigt en ervoor zorgt dat ze stoppen met het produceren van melanine.

Oxidatieve stress is een disbalans tussen te veel schadelijke vrije radicalen en te weinig beschermende antioxidanten in het lichaam. Dit kan veroorzaakt worden door psychologische of emotionele stress, maar ook door auto-immuunziekten. Omgevingsfactoren zoals blootstelling aan UV-straling en vervuiling, evenals roken en sommige medicijnen, kunnen ook een rol spelen.

Kleur keert terug

Melanocyten zijn gevoeliger voor schade dan keratinocyten vanwege de complexe stappen in de productie van melanine. Dit verklaart waarom veroudering en stress meestal eerst grijs haar veroorzaken voordat er haaruitval optreedt.

Wetenschappers hebben minder gepigmenteerde delen van een haarstreng weten te koppelen aan stressvolle gebeurtenissen in iemands leven. Bij jongere mensen, van wie de stamcellen nog steeds melanine produceerden, keerde de kleur zelfs terug nadat de stressvolle gebeurtenis voorbij was.