3 fascinerende tekenen van een hoog IQ

Wetenschap
door Gerard Driehuis
vrijdag, 15 augustus 2025 om 6:29

Je vraagt je af of iemand slim is. Of misschien denk je dat je zelf een hoog IQ hebt. Volgens recent psychologisch onderzoek zijn er drie opvallende kenmerken die vaak voorkomen bij mensen met een bovengemiddeld IQ.

1. Nieuwsgierigheid 

Hoog intelligente mensen zijn vaak bijzonder nieuwsgierig. Ze stellen veel vragen, zoeken verrassingen op en experimenteren graag met nieuwe ideeën. Deze honger naar kennis en ervaringen blijkt een sterke voorspeller voor succes te zijn, zowel op school als op het werk. Nieuwsgierigheid prikkelt de geest en stimuleert levenslang leren.

2. Nachtuilen  

Waar veel mensen geloven dat vroeg opstaan een teken van discipline is, blijkt uit onderzoek dat zogeheten “nachtuilen” juist vaak beter scoren op redeneervermogen en analytisch denken. Ongeveer een derde van de bevolking functioneert het beste in de avonduren en gaat later naar bed. Dus: voel je niet schuldig als je ’s avonds juist tot nieuwe inzichten komt!

3. Donkere Humor – Lachen om het Absurdistische

Heb je een voorliefde voor donkere humor? Grote kans dat jouw cognitieve vaardigheden bovengemiddeld zijn. Wie kan lachen om zwarte, absurde of zelfs wrange grappen, moet paradoxen, ironie en gevoeligheid in de moderne samenleving cognitief kunnen verwerken. Verrassend genoeg zijn mensen met een voorkeur voor deze humorsoort minder agressief en juist empathischer naar anderen.

