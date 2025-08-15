Waarom steeds meer jonge mensen last hebben van 'oudemensenziekte' artrose

Je denkt misschien dat artrose (officieel osteoartritis) alleen bij ouderen voorkomt. Maar tegenwoordig klagen ook dertigers en veertigers steeds vaker over aanhoudende gewrichtspijn. Volgens een recent onderzoek van 'Knee Pain Centers of America' heeft zelfs een op de tien veertigers al last hebben van knie-artrose.

Artrose is een aandoening waarbij het kraakbeen in de gewrichten afbreekt. Kraakbeen is een gladde, veerkrachtige laag die de botten in een gewricht beschermt en ervoor zorgt dat ze soepel langs elkaar kunnen bewegen. Bij artrose wordt het kraakbeen dunner en minder elastisch, wat leidt tot pijn, stijfheid en een verminderde beweeglijkheid van het gewricht.

Oorzaken

Intensieve sport, overgewicht, blessures en genetische aanleg spelen een rol bij de opkomst van artrose op jonge leeftijd. De aandoening uit zich vooral in pijn tijdens beweging of rust, stijfheid na lang zitten, zwelling en aparte kniegewoonten, zoals instabiliteit of krakend geluid bij buigen. En het raakt die groep harder dan je denkt; jongvolwassenen met artrose lijden vaker aan mentale gezondheidssymptomen, hebben minder energie en voelen zich vaker beperkt in sociale activiteiten dan oudere patiënten.

Echte oplossingen (niet alleen pijnstillers)

Zit je in de gevarenzone? Gelukkig zijn er strategieën om artrose aan te pakken zonder meteen in het ziekenhuis te belanden. Denk aan gewichtsverlies, een gezonde leefstijl en laagbelastende trainingen zoals zwemmen of fietsen om de knieën te ontlasten. Fysiotherapie en braces kunnen helpen stabiliseren en in sommige gevallen kan een chirurgische ingreep verlichting bieden.

Let op je gewrichten

De boodschap is duidelijk: artrose is geen exclusief ouderdomsprobleem meer. Herken je klachten zoals pijn, stijfheid of instabiliteit in je knieën? Negeer ze niet. Hoe eerder je aanpak, hoe beter je je mobiliteit op lange termijn kunt behouden. Met de juiste preventie en behandeling kun je jouw gewrichten nog decennialang fit houden.