ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

De bizarre dwangneuroses van Wim Kieft en René van der Gijp

Beroemd
door Désirée du Roy
vrijdag, 15 augustus 2025 om 14:22
ANP-201062310
Wim Kieft heeft een boekje opengedaan over zijn grootste angsten in de KieftJansenEgmondGijp-podcast. "Mijn allergrootste fobie is voor kranen”, aldus de voormalig topvoetballer. En het gaat niet alleen om lekkende exemplaren. "Dat is het lastige. Als ze niet lekken, denk ik ook dat ze lekken. En lichten, maar kranen vooral. Ik had gisteren... in de badkamer draai ik de kraan open en het loopt vanonder in een keer zo op de grond."
René van der Gijp kan het niet laten om hem in de zeik te zetten: "Stond je de plassen?" Waarop Kieft lachend reageert: "Zou ik dat niet meer weten, dat kan ook natuurlijk. Die kant gaan we wel op."
In de ban van de kraan
Het voorval liet Kieft niet los. "Dat heeft mij wel de hele dag bezig gehouden", zegt hij. Hij liep ‘zo’n tien keer’ op en neer naar de eerste verdieping om te controleren of het kraantje niet lekte. "Maar toen heb ik dus echt gewoon... Ik dacht niet eens aan de kraantjes, maar meer over de gevolgen voor mijn hoofd op dat moment. Ik stond met twee handen onder het kraantje om te voelen of het bleef lekken."
De opluchting kwam pas toen het lek plots stopte. "Op een gegeven moment stopte hij ineens met lekken. Dat vind ik heel gek.”
Stofzuigen met René
Niet alleen Kieft heeft aparte dwangmatige trekjes. Van der Gijp biecht op dat hij elke ochtend zijn auto moet stofzuigen, zelfs als hij er niet in gereden heeft. "Dan zeg ik ’s ochtends tegen mezelf: ‘René, we gaan vandaag de auto niet stofzuigen’. En dan pak ik na een halfuur toch weer die stofzuiger."
Bron: Sportnieuws

Lees ook

Van Weel wil René van der Gijp graag 'ernst situatie' uitleggenVan Weel wil René van der Gijp graag 'ernst situatie' uitleggen
René van der Gijp heeft zicht in rechteroog nog niet terugRené van der Gijp heeft zicht in rechteroog nog niet terug
Van der Gijp boos op Van Roosmalen: 'Als je zelf denigrerend doet, kun je het terug verwachten'Van der Gijp boos op Van Roosmalen: 'Als je zelf denigrerend doet, kun je het terug verwachten'
Berghuis: media zijn veel te ver gegaan, René van der Gijp is de domsteBerghuis: media zijn veel te ver gegaan, René van der Gijp is de domste
Wim Kieft was 18 jaar verslaafd aan cocaïneWim Kieft was 18 jaar verslaafd aan cocaïne
Vorig artikel

Strafcornerspecialist Janssen vervult cruciale rol op EK hockey

Volgend artikel

Kort geding om pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam

POPULAIR NIEUWS

anp 504112886

Krijg je echt grijze haren door stress?

Schermafbeelding 2025-08-14 194115

B&B Vol liefde: Sylwia blijkt een actrice en Gooise Bart is inderdaad geen fijn persoon

shutterstock_1482311912_vector (1)

3 fascinerende tekenen van een hoog IQ

ANP-530521290

Ooginfarct: populaire afslankmedicijnen gelinkt aan ernstige oogziekte

ANP-532158398

Onderzoek toont aan: ADHD heeft grote evolutionaire voordelen

shutterstock_2478162053

Hoe onzekere mensen anderen (jou) kleiner proberen te maken