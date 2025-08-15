De bizarre dwangneuroses van Wim Kieft en René van der Gijp

Wim Kieft heeft een boekje opengedaan over zijn grootste angsten in de KieftJansenEgmondGijp-podcast. "Mijn allergrootste fobie is voor kranen”, aldus de voormalig topvoetballer. En het gaat niet alleen om lekkende exemplaren. "Dat is het lastige. Als ze niet lekken, denk ik ook dat ze lekken. En lichten, maar kranen vooral. Ik had gisteren... in de badkamer draai ik de kraan open en het loopt vanonder in een keer zo op de grond."

René van der Gijp kan het niet laten om hem in de zeik te zetten: "Stond je de plassen?" Waarop Kieft lachend reageert: "Zou ik dat niet meer weten, dat kan ook natuurlijk. Die kant gaan we wel op."

In de ban van de kraan

Het voorval liet Kieft niet los. "Dat heeft mij wel de hele dag bezig gehouden", zegt hij. Hij liep ‘zo’n tien keer’ op en neer naar de eerste verdieping om te controleren of het kraantje niet lekte. "Maar toen heb ik dus echt gewoon... Ik dacht niet eens aan de kraantjes, maar meer over de gevolgen voor mijn hoofd op dat moment. Ik stond met twee handen onder het kraantje om te voelen of het bleef lekken."

De opluchting kwam pas toen het lek plots stopte. "Op een gegeven moment stopte hij ineens met lekken. Dat vind ik heel gek.”

Stofzuigen met René

Niet alleen Kieft heeft aparte dwangmatige trekjes. Van der Gijp biecht op dat hij elke ochtend zijn auto moet stofzuigen, zelfs als hij er niet in gereden heeft. "Dan zeg ik ’s ochtends tegen mezelf: ‘René, we gaan vandaag de auto niet stofzuigen’. En dan pak ik na een halfuur toch weer die stofzuiger."