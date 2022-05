Verrader Stefano Keizers woedend tijdens finale: “Ik had moeten winnen”

Tijdens de finale van De Verraders liet Stefano Keizers een heel lelijke kant van zichzelf zien. De cabaretier vond dat hij het zilver had moeten winnen en was woedend op de drie overgebleven kandidaten die de prijs mochten verdelen.

's Avonds aan de ronde tafel vertelt Stefano (34) waarom hij had moeten winnen. "De afgelopen twee jaar heb ik bijna geen inkomsten gehad. Grotendeels dankzij corona. (…) Ik woon in een sociale huurwoning van 20 vierkante meter. Ik mag twee keer per maand bij Humberto voor 300 euro een foto maken."

"Dus in tegenstelling tot jullie ben ik dit spel ingegaan met de motivatie om het prijzengeld te winnen", zegt Stefano. "Mijn kans om dit prijzengeld, dat ik keihard nodig heb om mijn gaten te dichten, binnen te halen, zag ik stukje bij stukje in rook opgaan."

Stefano kan niet verhullen hoe woedend hij is. "Het steekt me. Niet omdat ik het verlies. (…) Waarom steekt het mij? Omdat ik persoonlijk echt denk dat jullie drieën niet de terechte winnaars zijn van dit programma. Er zijn andere mensen geweest die het spel beter hebben gespeeld. Jullie zijn daarin de kandidaten die niet de kwaliteit hebben getoond om te kunnen zeggen: 'Ik heb dit spel terecht gewonnen'."

Dionne biedt hem uit medelijden nog de helft van haar prijzengeld aan, maar Stefano reageert kwaad: "Vergeet het maar." Dionne moet huilen. "Ik snap echt niet waar dit voor nodig is, sorry."

Uiteindelijk verdelen Toine van Peperstraten, Steven Brunswijk en Dionne Slagter het prijzengeld.