Strafrechtelijk onderzoek naar Johnny de Mol nog in volle gang

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam is nog druk bezig met het strafrechtelijk onderzoek dat loopt naar Johnny de Mol. Het OM kan verder nog geen uitspraken doen over de inhoud van het onderzoek, zegt een woordvoerder desgevraagd tegen het ANP.

De Mol stopte eind april met het presenteren van zijn talkshow HLF8 nadat er nieuwe beschuldigingen van ongepast gedrag tegen hem waren gedaan. Eerder deed Shima Kaes, de ex van de 43-jarige De Mol, al aangifte van mishandeling. Kaes beschuldigt De Mol ervan dat hij haar tijdens hun relatie in 2015 heeft mishandeld en deed hier in 2020 aangifte van.

De presentator heeft de beschuldigingen van Kaes altijd ontkend. De beschuldigingen die in april tegen hem gedaan werden, noemde hij eveneens "vals". De Mol heeft de rechtbank van Amsterdam gevraagd grondig onderzoek te doen naar de beschuldigingen aan zijn adres. Zijn advocaat Peter Plasman liet in april al weten dat De Mol de uitkomst van de strafzaak met vertrouwen tegemoet ziet.