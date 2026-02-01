ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook Brazilië en andere BRICS-landen laten de dollar vallen

Economie
door Gerard Driehuis
zondag, 01 februari 2026 om 7:13
5f6eba6d22c55912c565884bd518381285417e02
De financiële wereld is getuige van een opmerkelijke verschuiving. Drie van de grootste opkomende economieën ter wereld – China, India en Brazilië – hebben in oktober samen $28,8 miljard aan Amerikaanse staatsobligaties gedumpt. De Nederlandse bank ING waarschuwde dat de BRICS-landen "stilletjes de Amerikaanse obligatiemarkt verlaten."
Dit is geen incidentele beweging. Tussen oktober 2024 en oktober 2025 verkocht China voor $71,4 miljard aan Amerikaans schuldpapier, waardoor de Chinese positie daalde naar het laagste niveau sinds 2008. India verminderde zijn blootstelling met 21 procent – de scherpste jaarlijkse daling in vier jaar. Brazilië stootte $61 miljard af.
Goud als veilige haven
Terwijl de BRICS-landen de dollar de rug toekeren, kopen ze massaal goud. De gezamenlijke goudreserves van het blok overschrijden nu 6.000 ton. Rusland leidt met 2.336 ton, gevolgd door China (2.298 ton) en India (880 ton). Brazilië deed in september 2025 zijn eerste goudaankoop sinds 2021: 16 ton erbij.
De World Gold Council rapporteerde dat centrale banken in 2025 gezamenlijk 863 ton goud kochten – nog altijd historisch hoog, ondanks een lichte afkoeling ten opzichte van de recordjaren ervoor. Het aandeel van goud in de wereldwijde reserves nadert niveaus die sinds begin jaren negentig niet meer zijn gezien.
Waarom nu?
De motivatie is zowel economisch als geopolitiek. De Amerikaanse staatsschuld is opgelopen tot $38 biljoen, waarvan jaarlijks $1,7 biljoen aan rente moet worden betaald. Tegelijkertijd heeft het bevriezen van Russische dollarreserves na de invasie van Oekraïne andere landen doen beseffen dat dollarassets een politiek risico vormen.
Het aandeel van de dollar in de wereldwijde valutareserves daalde naar 56,92 procent in het derde kwartaal van 2025 – het laagste niveau in dertig jaar. JPMorgan Chase handhaaft een "bearish" vooruitzicht voor de dollar in 2026.
De consequenties
Dit is geen abrupte breuk, maar een structurele verschuiving. De BRICS-landen – inmiddels uitgebreid met onder meer Iran, Egypte en de VAE – vertegenwoordigen bijna de helft van de wereldbevolking en een groeiend deel van de mondiale economie. Hun keuze om dollarafhankelijkheid te verminderen, signaleert een nieuw tijdperk in de internationale financiën.
De dollar blijft voorlopig dominant, maar de vraag is niet langer óf de mondiale machtsverhoudingen verschuiven – alleen hoe snel.

Lees ook

De dollar glijdt verder weg. Trump zegt dat hij dat prima vindt. Maar dat kan een dure vergissing zijnDe dollar glijdt verder weg. Trump zegt dat hij dat prima vindt. Maar dat kan een dure vergissing zijn
"Het Amerikaanse imperium stort momenteel voor onze ogen in elkaar.""Het Amerikaanse imperium stort momenteel voor onze ogen in elkaar."
Waarom Trump met de aanval op de centrale bank mogelijk het laatste zetje gaf om de dollar te slopenWaarom Trump met de aanval op de centrale bank mogelijk het laatste zetje gaf om de dollar te slopen
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

Bestaat tijd wel echt? Van verstrengelde atomen tot zwarte gaten als kosmische klokken

Scherm­afbeelding 2026-01-31 om 06.55.07

Als je je kind een appel geeft, geef je hem ook een cocktail van gif

ANP-546547556

Heb je last van een trillend oog of been? Dit kunnen de oorzaken zijn

ANP-546501163

Wil je gelukkiger worden? Deze methode werk het beste

anp 457644513

7 briljante dingen die je nog meer kunt doen met olijfolie

ANP-202982459

Is fruit eten gezonder dan het versgeperste sap opdrinken?

Loading