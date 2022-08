Mogelijk staatsbegrafenis voor Olivia Newton-John

De maandag overleden Olivia Newton-John krijgt in Australië mogelijk een staatsbegrafenis. De premier van deelstaat Victoria, Daniel Andrews, gaat dat voorstellen aan de nabestaanden van de actrice en zangeres. Andrews zei dinsdag tegen Australische media dat hij deze week met de familie contact opneemt over een eventueel afscheid. "We willen zo respectvol mogelijk zijn", zo vertelde hij. Newton-John overleed op 73-jarige leeftijd na een jarenlange strijd tegen borstkanker. Ze werd wereldberoemd door haar rol in de hitfilm Grease uit 1978. Andrews haalde haar ziekte ook aan in zijn gesprek met de media en verwees naar het door de actrice opgerichte Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre in Melbourne. "Ze gebruikte haar ziekte om levens van anderen te redden en te veranderen. Dat is zeer indrukwekkend. Het onderzoek dat daar wordt gedaan en de behandelingen, de zorg, liefde en ondersteuning die daar centraal staan, zal een blijvende erfenis zijn voor de persoon die ze was."