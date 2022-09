Vandaag eerste college’s Amalia. Beveiligers gaan altijd mee

Ook voor Amalia van Oranje begint vandaag het collegejaar. Ze woont mooi. Samen met een paar vriendinnen betrekt Amalia een huis in het centrum van Amsterdam.

De beveiliging krijgt in Amsterdam een eigen ruimte in het souterrain van Amalia's studentenwoning, zegt royalty-deskundige Evers tegen Nu.nl. Zodra ze de deur verlaat, gaat ook de beveiliging mee. Evers: "Dat betekent niet dat ze ook in alle collegezalen erbij zijn, ze kijken niet permanent op haar vingers. Dat is ook wel fijn voor haar toekomstige partner."

De universiteit neemt volgens Evers hoogstwaarschijnlijk ook extra veiligheidsmaatregelen. "Zoals camera's en hekken, zodat de beveiligers zoveel mogelijk op afstand kunnen blijven."

De beveiliging houdt dus van een afstand alles in de gaten. Ja, ook als Amalia een biertje pakt in de kroeg. "Als het kan, wordt van tevoren gekeken waar ze naartoe gaat en hoe de situatie daar is", legt Evers uit. "Als het een drukke plek is, kan ik me voorstellen dat er niet één, maar twee beveiligers bij zijn."

Over Willem-Alexander is bekend dat hij de beveiligers vaak zat was en probeerde om die van zich af te schudden. "Amalia zal ook wel een poging wagen, want er komt een moment dat ze er helemaal klaar mee is. Al is het alleen maar om even lol te trappen met vriendinnen."